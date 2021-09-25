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25.09.2021 19:24
Рубрика: Власть

Путин заверил всех избранных губернаторов в поддержке

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин заявил, что для него не имеет никакого значения партийная принадлежность вновь избранных губернаторов. Все они могут рассчитывать на поддержку президента.

Путин призвал губернаторов уделять особое внимание вопросам занятости

"Теперь, когда вы уже стали губернатором, не кандидатом в губернаторы, теперь уже не важно, какая партия вас выдвинула. Важно, что люди за вас проголосовали и ждут от вас компетентной, солидной, серьезной, глубокой профессиональной работы на новом высоком посту", - сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ, комментируя выступление главы Ульяновской области Алексея Русских, который был кандидатом от КПРФ.

Путин подчеркнул, что рассчитывает на эффективную работу губернатора и это самое важное. "Вы можете не сомневаться и в моей поддержке в ходе вашей работы", - сказал он, обращаясь к Русских. То же самое Путин заявил и избранному главе Хабаровского края Михаилу Дегтяреву, который был кандидатом от ЛДПР. "Вы можете рассчитывать, конечно, и на мою поддержку в любом вопросе, который будет ставиться вами в интересах развития Хабаровского края", - отметил президент.

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