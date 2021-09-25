Следователи Иркутской области возбудили дело о распылении газа в школе

Накануне ученики восьмого класса школы №2 села Хомутово Иркутского района пожаловались на слезоточивость и жжение в носоглотке. По предварительным данным, причиной неприятных ощущений стал газ из баллончика, распыленный в одном из кабинетов учебного учреждения. Об этом рассказали в главке Следственного комитета по Иркутской области.

Четверых школьников доставили в больницу. Врачебный осмотр показал, что опасности для их жизни и здоровья нет.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сыщики выясняют обстоятельства инцидента, допрашивают свидетелей.