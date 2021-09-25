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25.09.2021 18:08
Рубрика: Происшествия

Двоих участников банды Басаева заключили под стражу

Текст: Роман Кияшко

Двоих уроженцев Ставропольского края, которых подозревают в вооруженном нападении на Дагестан 1999 году, заключили под стражу. Об этом в субботу сообщили в Следственном комитете России.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Напомним, ранее правоохранители смогли задержать Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. В июле 1999 года они добровольно вступили в незаконное вооруженное формирование, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб.

Через месяц не менее 1000 человек, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами напали на объекты на территории Ботлихского района. От рук злоумышленников погибли 33 человека, еще 34 - пострадали.

По ходатайству следователя Елакаеву и Мусаеву суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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