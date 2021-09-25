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25.09.2021 11:50
Рубрика: Происшествия

На Дону 80-летний мужчина пострадал при взрыве газа в жилом доме

Текст: Наталья Коротченко

В Ростове-на-Дону в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа, пострадал 80-летний мужчина.

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Как сообщает ГУ МЧС по области, сообщение об инциденте поступило в 9.50. ЧП случилось на верхнем этаже пятиэтажки по улице Магнитогорская. Эвакуированы 23 жильца.

Угрозы обрушения здания нет, но перегородки между квартирами повреждены, - отмечается в сообщении.

По информации ТАСС, пострадавший мужчина находится в сознании, он отказался от госпитализации. На месте работают 31 спасатель и 8 единиц техники, а также сотрудники следственных органов.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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