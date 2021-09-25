На Дону 80-летний мужчина пострадал при взрыве газа в жилом доме

В Ростове-на-Дону в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа, пострадал 80-летний мужчина.

Как сообщает ГУ МЧС по области, сообщение об инциденте поступило в 9.50. ЧП случилось на верхнем этаже пятиэтажки по улице Магнитогорская. Эвакуированы 23 жильца.

Угрозы обрушения здания нет, но перегородки между квартирами повреждены, - отмечается в сообщении.

По информации ТАСС, пострадавший мужчина находится в сознании, он отказался от госпитализации. На месте работают 31 спасатель и 8 единиц техники, а также сотрудники следственных органов.