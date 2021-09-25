На Дону жильцы дома, где взорвался газ, вернулись в квартиры

Жителям пятиэтажного дома по улице Магнитогорская в Ростове-на-Дону, где утром произошел взрыв газа, разрешили вернуться в квартиры.

Как сообщает ТАСС, рабочие управляющей компании помогают людям восстанавливать остекление и межкомнатные стены.

Пострадавший в результате ЧП 80-летний мужчина, который сначала отказался от госпитализации, по рекомендации врачей доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

Как писала "РГ", всего после взрыва газа было эвакуировано 23 жильца дома. Угрозы обрушения здания нет, но перегородки между квартирами повреждены. На месте работали 31 спасатель и 8 единиц техники.