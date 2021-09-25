Сюрприз для оккупантов: что ждало немцев на Крещатике в сентябре 1941-го

24 сентября 1941 года центр Киева потрясла серия мощных взрывов. Это сработали устройства, установленные здесь отступившей Красной армией.

А накануне этого события были взорваны мосты через Днепр: 19 сентября на воздух взлетели Дарницкий, Наводницкий и железнодорожный мосты, а также мост имени Евгении Бош. Их уничтожили по приказу последнего перед оккупацией коменданта Киева - комдива 4-й дивизии НКВД Мажирина.

А вот кто конкретно готовил взрывы на Крещатике - военные историки спорят до сих пор. Известно лишь, что в Киеве при отступлении оставалось несколько диверсионных групп, а минирование производилось силами саперных взводов еще до вступления немцев в город. Об одной из них - группе Ивана Кудри (оперативный псевдоним "Максим"), почти достоверно известно, что она участвовала в закладке взрывных устройств. Называются также взводы минеров Карташова, Левченко, Красикова и др. Но полной информации нет, поскольку со многих материалов, относящихся к этому делу, еще не снят гриф "секретно".

19 сентября вслед за отходящей Красной армией, Киев был занят 6-й армией вермахта, которой командовал Вальтер фон Рейхенау. Штабные и тыловые службы этой армии разместились в ряде зданий Крещатика. В магазине "Детский мир", где в начале войны складировали радиоприемники, изъятые у населения, устроили жандармерию. Кстати, там же немцы также принимали радиоприемники и у здания всегда стояла большая очередь. В гостинице "Спартак" организовали комендатуру, а рядом - автостоянку для штабных машин и грузовиков. Под различные нужды были также заняты здания Верховного совета УССР, штаба Киевского особого военного округа, музея Ленина, оперного театра и т.д. А в здание республиканского управления НКВД въехали службы Гестапо. Не остались без внимания и здания дореволюционной постройки - 70-метровый "небоскреб Гинзбурга", бывшая городская Дума, некоторые гостиницы, театры и рестораны.

22 сентября немцам удалось задержать одного из минеров - лейтенанта Левченко. На допросе он выдал то, что знал, и нарисовал план минирования. По его наводке был разминирован музей Ленина, где нашли три тонны взрывчатых веществ и фугасную мину. Немецкие саперы прочесали часть других зданий, нашли в них взрывные устройства и обезвредили их. На этом и успокоились. Левченко, видимо, знал не все, и немецкому командованию было неведомо, что большой массив - многие десятки зданий Крещатика - оснащен тщательно замаскированными радиофугасами Ф-10 и иной взрывчаткой.

Ящики с обезвреженными минами возле Музея Ленина, 22.09.1941. Фото: wikipedia.org

Первые взрывы произошли в "Детском мире" и в находившейся рядом кондитерской, мгновением позже взорвалась гостиница "Спартак". Далее на воздух одно за другим стали взлетать прочие здания Крещатика. Взрывы сопровождались гибелью сотен гитлеровцев и их техники. Кроме того, в центре города начался пожар.

Сейчас известно, что устройства Ф-10 были приведены в действие радиосигналом, отправленным из Харькова.

Немцы приказали жителям центральных улиц покинуть дома. Вскоре они сами взорвали несколько зданий, чтобы прекратить распространение пожара. По некоторым сведениям, центр города горел пять дней.

Немцы объявили, что за организацией взрывов стоят некие подпольщики. Сам факт уничтожения центра города вместе со штабными и прочими службами они позже использовали для развертывания репрессий против населения.

На сегодняшний день дискуссионным является также вопрос о том, сколько зданий было взорвано или сгорело в те сентябрьские дни 1941 года. Некоторые исследователи насчитали чуть ли не тысячу. Долгое время было трудно установить точное количество, поскольку поздней осенью 1943 года немцы перед освобождением города Красной армией также взрывали знаковые постройки и уничтожали инфраструктуру. Кроме того, часть зданий пострадала во время штурма столицы советской Украины. Сейчас наиболее достоверной считается цифра немногим более 100 зданий.

Комплексное восстановление Крещатика началось в 1949 году. Проекты готовились на конкурсной основе, но ни один из них не устроил республиканские власти. Тогда основной проект был поручен главному архитектору Киева Александру Власову, приглашенному на эту должность по личной просьбе тогдашнего руководителя Украинской ССР Никиты Хрущева. Работы по восстановлению центра города полностью завершились в 1956 году. В результате Крещатик стал гораздо шире и получил еще и зеленую зону.