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Студия Universal анонсировала "полностью гомосексуальную" комедию

Новости
    25.09.2021, 16:48
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia

Кинокомпания Universal заявила романтическую комедию, в которой вообще все роли сыграют исключительно представители некогда нетрадиционных сексуальных меньшинств.

Фото: Михаил Рыжов/Кинокомпания "Вера"
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Как передает Deadline, предприятие называется "Братаны" (Bros).

Режиссером выступит Николас Столлер (дилогия "Соседи"). Спродюсирует опус его творческий партнер, всегда на всё готовый Джадд Апатоу.

Состав уже известен: Билли Айкнер ("Американская история ужасов") - он же соавтор сценария вместе со Столлером, Люк Макфарлейн ("Кайфоломы"), трансгендер Тс Мэдисон ("Зола"), актер Мисс Мэдисон ("Империя"), Гильермо Диас ("Косяки") и еще некоторое количество раскрепощенных личностей.

Фото: kinopoisk.ru
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Уточнено: "Братаны" станут первым ромкомом про любовь двух геев, снятым крупной студией, и первым фильмом компании-мэйджора с полностью ЛГБТК+ актерским составом. Причем геи и лесбиянки сыграют и героев с гетеросексуальными по сюжету ориентациями.

При этом Столлер "войдет в историю" как первый открытый гей, который сыграет (на крупной студии) главную роль в картине по собственному сценарию.

Словом, сплошные достижения.

Премьера - 12 августа следующего года.

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