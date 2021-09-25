Студия Universal анонсировала "полностью гомосексуальную" комедию

Кинокомпания Universal заявила романтическую комедию, в которой вообще все роли сыграют исключительно представители некогда нетрадиционных сексуальных меньшинств.

Как передает Deadline, предприятие называется "Братаны" (Bros).

Режиссером выступит Николас Столлер (дилогия "Соседи"). Спродюсирует опус его творческий партнер, всегда на всё готовый Джадд Апатоу.

Состав уже известен: Билли Айкнер ("Американская история ужасов") - он же соавтор сценария вместе со Столлером, Люк Макфарлейн ("Кайфоломы"), трансгендер Тс Мэдисон ("Зола"), актер Мисс Мэдисон ("Империя"), Гильермо Диас ("Косяки") и еще некоторое количество раскрепощенных личностей.

Уточнено: "Братаны" станут первым ромкомом про любовь двух геев, снятым крупной студией, и первым фильмом компании-мэйджора с полностью ЛГБТК+ актерским составом. Причем геи и лесбиянки сыграют и героев с гетеросексуальными по сюжету ориентациями.

При этом Столлер "войдет в историю" как первый открытый гей, который сыграет (на крупной студии) главную роль в картине по собственному сценарию.

Словом, сплошные достижения.

Премьера - 12 августа следующего года.