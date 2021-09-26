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Актер и режиссер Христо Ганев умер на 98-м году жизни

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    26.09.2021, 19:45
Текст:   Олег Усков

Значительный болгарский режиссер, актер, сценарист и писатель Христо Ганев скончался в возрасте 97 лет 25 сентября. Об этом сообщает BTV со ссылкой на подтверждение от семьи кинематографиста.

Ганев родился 2 августа 1924 года в городе Павел-Баня. В 1950-м окончил сценарный факультет ВГИКа, и с этого же года работал на студии художественных фильмов в Софии.

Как сценарист дебютировал в 1954-м с "Песни о человеке". С 1957-го сотрудничает с режиссером Бинкой Желязковой, своей супругой. (Их дочь, Светлана Ганева, стала кинооператором.) Писал сценарии мультфильмов, в основном для своего зятя, художника, режиссера и карикатуриста Анри Кулева.

Среди других сценарных работ - "Партизаны", "Как молоды мы были", "Ночью по крышам", "Жизнь течет тихо".

Лауреат ряда премий.

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