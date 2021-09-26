Актер и режиссер Христо Ганев умер на 98-м году жизни

Значительный болгарский режиссер, актер, сценарист и писатель Христо Ганев скончался в возрасте 97 лет 25 сентября. Об этом сообщает BTV со ссылкой на подтверждение от семьи кинематографиста.

РЕФЛЕКСИИ: Животът на Христо Ганев прилича на красив филм с морална поука - https://t.co/1KuaRkr2x4 pic.twitter.com/hYZU24en0y — vupreki.com (@vupreki) August 1, 2019

Ганев родился 2 августа 1924 года в городе Павел-Баня. В 1950-м окончил сценарный факультет ВГИКа, и с этого же года работал на студии художественных фильмов в Софии.

13.03.1961 г. – Състои се премиерата на българския игрален филм "А бяхме млади" на режисьорката Бинка Желязкова. Сценарий Христо Ганев. Оператор Васил Холиолчев. Художник Симеон Халачев. Музика Симеон Пиронков. Звукооператор Николай Попов.

Снимки: https://t.co/tWtyR3L9M3 pic.twitter.com/xIFNI0ZZEC — Илия Михайлов (@Iliya_Mihaylov) March 13, 2021

Как сценарист дебютировал в 1954-м с "Песни о человеке". С 1957-го сотрудничает с режиссером Бинкой Желязковой, своей супругой. (Их дочь, Светлана Ганева, стала кинооператором.) Писал сценарии мультфильмов, в основном для своего зятя, художника, режиссера и карикатуриста Анри Кулева.

Среди других сценарных работ - "Партизаны", "Как молоды мы были", "Ночью по крышам", "Жизнь течет тихо".

Лауреат ряда премий.