Актер и режиссер Христо Ганев умер на 98-м году жизни

Значительный болгарский режиссер, актер, сценарист и писатель Христо Ганев скончался в возрасте 97 лет 25 сентября. Об этом сообщает BTV со ссылкой на подтверждение от семьи кинематографиста.
РЕФЛЕКСИИ: Животът на Христо Ганев прилича на красив филм с морална поука - https://t.co/1KuaRkr2x4 pic.twitter.com/hYZU24en0y— vupreki.com (@vupreki) August 1, 2019
Ганев родился 2 августа 1924 года в городе Павел-Баня. В 1950-м окончил сценарный факультет ВГИКа, и с этого же года работал на студии художественных фильмов в Софии.
13.03.1961 г. – Състои се премиерата на българския игрален филм "А бяхме млади" на режисьорката Бинка Желязкова. Сценарий Христо Ганев. Оператор Васил Холиолчев. Художник Симеон Халачев. Музика Симеон Пиронков. Звукооператор Николай Попов.— Илия Михайлов (@Iliya_Mihaylov) March 13, 2021
Снимки: https://t.co/tWtyR3L9M3 pic.twitter.com/xIFNI0ZZEC
Как сценарист дебютировал в 1954-м с "Песни о человеке". С 1957-го сотрудничает с режиссером Бинкой Желязковой, своей супругой. (Их дочь, Светлана Ганева, стала кинооператором.) Писал сценарии мультфильмов, в основном для своего зятя, художника, режиссера и карикатуриста Анри Кулева.
Среди других сценарных работ - "Партизаны", "Как молоды мы были", "Ночью по крышам", "Жизнь течет тихо".
Лауреат ряда премий.