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"Драко Малфой" рассказал о своем состоянии после обморока

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    26.09.2021, 21:58
Текст:   Кузьма Домов
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британский актер Том Фелтон, известный широкой общественности благодаря роли Драко Малфоя в восьмичастной экранизации произведений Дж.К. Роулиинг о Гарри Поттере, обратился к широкой публике и поведал о своем самочувствии.

Фото: twitter.com/ TheCrownNetflix
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Дело в том, что 23 сентября актер потерял сознание во время турнира по гольфу среди знаменитостей, проходившем в Шебойгане (Висконсин, США). Медики привели 34-летнего Фелтона в чувство и увезли с поля, после чего, его отправили в близлежащую больницу.

В своем аккаунте в Instagram он поблагодарил поклонников за многочисленные пожелания крепкого здоровья и поспешил их успокоить - ему уже лучше. Фелтон закончил свое обращение на бодрой ноте - взяв гитару, он пропел: "Не волнуйтесь, с Томом все будет в порядке":

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