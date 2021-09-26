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26.09.2021 18:28
Рубрика: В мире

ЛНР: В Донбассе уничтожен украинский беспилотник

Текст: Александр Гусаров

Над позициями военнослужащих Луганской Народной Республики сбит очередной беспилотник ВС Украины. Как сообщает ТАСС, об в воскресенье заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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Как сообщается, инцидент произошел в районе поселка городского типа Калиново, в сторону которого ВСУ направили беспилотный аппарат в целях разведки.

"По данным нашей разведки, в 3-й батальон прибыла группа боевиков из состава разведывательной роты соединения. Вместе с тем вчера нами обнаружен вражеский беспилотник типа квадрокоптер, который был поднят с позиций все того же 3-го батальона и направлялся в сторону населенного пункта Калиново для ведения воздушной разведки и уточнения позиций Народной милиции ЛНР. Умелыми действиями наших военнослужащих беспилотник был сбит", - сообщил Филипоненко.

Напомним, что с 27 июля 2020 года в Донбассе сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять БПЛА в рамках своей деятельности.

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