На выборах в Берлине за порядком следят почти две тысячи полицейских

Безопасность в столице ФРГ в день парламентских выборов обеспечивают почти две тысячи правоохранителей. Об этом на своей страничке в Twitter сообщило подразделение берлинской полиции.

"Доброе утро, Берлин! Приветствуем вас в этот солнечный, волнительный день. Уже с раннего утра наши коллеги на ногах ради вашей безопасности. Сегодня будет задействовано до 1750 сотрудников", - написали полицейские. В ответ берлинцы тоже желают им хорошего дня, а еще переживают, не ожидают ли власти на участках каких-то происшествий. Между тем пока голосование проходит в целом спокойно, передают очевидцы.

Ранее портал t-online публиковал информацию о том, что на выборы-2021 МВД республики запросило из бюджета 107 миллионов евро. В 2017-м они обошлись налогоплательщикам чуть дешевле - в 92 миллиона.