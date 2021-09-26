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26.09.2021 14:58
Рубрика: Власть

Песков назвал препятствие для встречи Путина с Зеленским

Текст: Кира Латухина

Киев не хочет выполнять Минский комплекс мер и Парижские договоренности, ситуация зашла в тупик, пояснил в эфире телеканала "Россия-1" (программа "Москва. Кремль. Путин") пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости
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Российский лидер, как говорится, был готов к встрече с украинским президентом еще вчера. "И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик", - пояснил Песков. И связано это исключительно с позицией Украины.

"Украина не хочет выполнять Минские договоренности, Украина хочет Минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты", - заметил пресс-секретарь российского лидера.

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