Песков назвал препятствие для встречи Путина с Зеленским

Киев не хочет выполнять Минский комплекс мер и Парижские договоренности, ситуация зашла в тупик, пояснил в эфире телеканала "Россия-1" (программа "Москва. Кремль. Путин") пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский лидер, как говорится, был готов к встрече с украинским президентом еще вчера. "И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик", - пояснил Песков. И связано это исключительно с позицией Украины.

"Украина не хочет выполнять Минские договоренности, Украина хочет Минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты", - заметил пресс-секретарь российского лидера.