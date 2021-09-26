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По "Ведьмаку" снимут еще один сериал - для детей

Новости
    26.09.2021, 17:20
Текст:   Олег Усков

"Сага о ведьмаке" польского писателя Анждея Сапковского по всем признакам поселилась на Netflix всерьез и надолго.

Фото: kinopoisk.ru
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Сегодня ночью в официальном Twitter шоу было объявлено о продлении "базового" сериала на третий сезон - еще до премьеры второго, и анонсированы два новых предприятия - второй полнометражный аниме-фильм и сериал для детей, действие которого развернется в мире ведьмака.

"Бросьте монетку в нашу расширяющуюся вселенную "Ведьмака", призывает комментарий. Забыв добавить "чеканную".

Сюжетные подробности не обозначены.

Напомним: релиз первого аниме - "Ведьмак: Кошмар волка" - состоялся 23 августа. Поставил его Хан Гван-иль, работавший на "Вольтроне", "Аватаре: Легенде об Ааанге" и анимационных проектах миров Marvel и DC.

Ранее сервис показал трейлер второго сезона шоу.

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