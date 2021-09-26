Видео: БМП-3 потушила точными выстрелами свечки

БМП-3 смогла потушить свечки выстрелами из 30-мм орудия.

В программе "Приемка" на телеканале "Звезда" продемонстрировали возможности БМП-3. В частности, испытали точность системы управления огнем боевой машины. Однако вместо обычной стрельбы по целям, перед стрелком поставили нетривиальную задачу - потушить выстрелами пять свечек на стометровой дистанции.

Чтобы усложнить эксперимент, свечи поставили в трехлитровые банки. Загасить их пламя следовало потоком воздуха от пролетающего снаряда, разумеется, не разбив тару.

Для этого потребовалось пять выстрелов. Причем, как пояснил заместитель главного конструктора "Курганмашзавода" Николай Грехов, первые два были прогревными-пристрелочными. Установленная за банками мишень позволила оценить и кучность стрельбы. Показатель прекрасный - сопоставимый со снайперской винтовкой. Все выстрелы были прицельными.

Во второй части эксперимента решили задействовать100-мм пушку. Но задача несколько изменилась - бить банки было можно, но только потоком воздуха от снаряда. Единственный выстрел аккуратно уничтожил все цели.