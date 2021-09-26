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26.09.2021,  
15:30
Текст:  Олег Корякин (Казань)

Видео: БМП-3 потушила точными выстрелами свечки

БМП-3 смогла потушить свечки выстрелами из 30-мм орудия.

В программе "Приемка" на телеканале "Звезда" продемонстрировали возможности БМП-3. В частности, испытали точность системы управления огнем боевой машины. Однако вместо обычной стрельбы по целям, перед стрелком поставили нетривиальную задачу - потушить выстрелами пять свечек на стометровой дистанции.

Чтобы усложнить эксперимент, свечи поставили в трехлитровые банки. Загасить их пламя следовало потоком воздуха от пролетающего снаряда, разумеется, не разбив тару.

Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости
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Для этого потребовалось пять выстрелов. Причем, как пояснил заместитель главного конструктора "Курганмашзавода" Николай Грехов, первые два были прогревными-пристрелочными. Установленная за банками мишень позволила оценить и кучность стрельбы. Показатель прекрасный - сопоставимый со снайперской винтовкой. Все выстрелы были прицельными.

Во второй части эксперимента решили задействовать100-мм пушку. Но задача несколько изменилась - бить банки было можно, но только потоком воздуха от снаряда. Единственный выстрел аккуратно уничтожил все цели.

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