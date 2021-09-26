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Трейлер: Netflix выпустит второй сезон "Короля тигров" в ноябре

Новости
    26.09.2021, 19:23
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Стриминговый сервис Netflix запланировал выход "Короля тигров 2" на 17 ноября.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Первый сезон сериала о жизни Джо Экзотика (настоящее имя Джозеф Шрибвогель), владельца зоопарка с большими кошками, вышел в марте, и документалка получила высокие рейтинги.

Восьмисерийный проект рассказывал о вражде эксцентричного Джо с зоозащитницей Кэрол Баскин и следствии по факту найма им киллера для убийства женщины.

Суд приговорил мистера Экзотика к 22 годам в федеральной тюрьме, и рассказывать о колоритной личности казалось бы больше нечего, но трейлер интригует новыми загадками. После нарезки местами шокирующих кадров из первого сезона за кадром говорится "Мы лишь поскребли поверхность…" В самом конце ролика обещано "добраться до правды".

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