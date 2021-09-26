Украинцам предложили платить за газ в полтора раза больше

Новые неприятные времена наступают для украинских потребителей бытового газа. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на издание "Обозреватель" с 1 октября ряд украинских компаний серьезно повышают для граждан цены на газ по месячным тарифам.

В частности, в 1,5 раза - с 20,96 гривны (56,8 рубля) до 31 гривны (84 рубля) за один кубометр повысит цены для клиентов компании "ТАС Енергія Країни". Другие сбытовые компании ("Київгаз Енерджи", "Аскания Энерджи") также стремительно увеличивают цены на "голубое топливо".

СМИ напоминают, что в минувшем мае всех украинцев автоматически перевели на годовой тариф. Месячные тарифы актуальны для тех потребителей, которые сами решили на них перейти.

На фоне резкого взлета цен на газ в Незалежной местные обозреватели вспоминают заявление депутата фракции Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Людмилы Буймистер. По словам этой избранницы украинского народа, из-за кризиса в энергетике Украина рискует "не дожить" до следующего отопительного сезона. Она также назвала популистским ограничение тарифов на газ и электроэнергию и предупредила о риске веерных отключений и "абсолютном упадке" технического состояния всех сетей.