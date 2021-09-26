В немецком Вуппертале сняли ограничения по голосованию, введенные ранее

В немецком городе Вупперталь, земля Северный Рейн-Вестфалия, сняли ограничения по посещению пяти избирательных участков, сообщили власти Вупперталя.

В ночь на воскресенье в районе, где в радиусе 500 метров расположены эти участки, была найдена неразорвавшаяся бомба времен Второй Мировой войны, из-за чего жителей призвали воздержаться от голосования до снятия запрета.

Также были эвакуированы все горожане, проживающие в радиусе 250 метров от бомбы, а те, кто живет в радиусе от 250 до 500 метров от местонахождения боеприпаса, должны были оставаться дома.

В Германии 26 сентября проходят выборы в бундестаг, по итогам которых должно быть сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер ФРГ вместо уходящей в отставку Ангелы Меркель, занимавшей пост почти 16 лет.