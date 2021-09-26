Власти Ирландии отменили обязательный карантин в отелях для туристов

Власти Ирландии отменили с 25 сентября обязательный карантин в отелях, который распространялся на приезжающих из стран с неблагоприятной ситуацией по COVID-19. Об этом говорится в заявлении минздрава страны.

"Министр здравоохранения Стивен Доннелли объявил об исключении всех оставшихся государств из списка стран с обязательным карантином в отелях", - цитирует РИА Новости ведомство. По его данным, с 26 марта, когда был введен обязательный карантин в отелях, через эту процедуру прошли почти 10,3 тысячи человек. Тесты на коронавирус почти 600 из них дали положительный результат.

Власти отмечают, что карантин решено отменить благодаря успешной кампании вакцинации в Ирландии, а также изменению ситуации с пандемией COVID-19 в мире, что отразилось на поездках и туризме.

Ранее в сентябре премьер-министр страны Михол Мартин сообщил, что 90% жителей страны старше 18 лет полностью вакцинировались против коронавируса.