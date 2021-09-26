Второй сезон "Эмили в Париже" получил трейлер и дату премьеры

Второй сезон нарядного "девочкового" ромкома "Эмили в Париже" (Emily in Paris) обзавелся тизером-трейлером.

Он был обнародован в рамках презентации Netflix "Тудум" и доступен на YouTube-канале сервиса. Там же - дата релиза: 22 декабря.

Шоу, взявшее две номинации на премию "Эмми", "телевизионный "Оскар", рассказывает про маркетолога из Чикаго Эмили Купер (Лили Коллинз), которая неожиданно по производственной надобности оказывается в городе Париже, где бросается в омут новой жизни. Параллельно ведя блог, где описывает всю французскую нюансировку.

Стартовый сезон вышел в октябре прошлого года, был тепло принят, и уже через месяц платформа отрапортовала о продлении сериала.