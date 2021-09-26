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Второй сезон "Эмили в Париже" получил трейлер и дату премьеры

Новости
    26.09.2021, 18:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Второй сезон нарядного "девочкового" ромкома "Эмили в Париже" (Emily in Paris) обзавелся тизером-трейлером.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер "Армии воров" Зака Снайдера

Он был обнародован в рамках презентации Netflix "Тудум" и доступен на YouTube-канале сервиса. Там же - дата релиза: 22 декабря.

Шоу, взявшее две номинации на премию "Эмми", "телевизионный "Оскар", рассказывает про маркетолога из Чикаго Эмили Купер (Лили Коллинз), которая неожиданно по производственной надобности оказывается в городе Париже, где бросается в омут новой жизни. Параллельно ведя блог, где описывает всю французскую нюансировку. 

Стартовый сезон вышел в октябре прошлого года, был тепло принят, и уже через месяц платформа отрапортовала о продлении сериала.

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