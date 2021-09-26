Вышел трейлер четвертого сезона "Кобры Кай"

Внезапные побочные всходы фильма "Парень-каратист" (The Karate Kid, 1986 год) доросли до 4 сезона: в Сети появился трейлер приключений учеников школы "Кобра Кай". Сезон выйдет на Netflix 31 декабря.

Между событиями фильма и первого сезона прошло 30 лет, за которые вражда между Джонни Лоуренсом (Уильям Забка) и Ральфом Мачио (Дэниэл ЛаРуссо) поутихла было, но разгорелась вновь, хотя и стала похожа больше на слегка комедийный броманс. Три сезона шоу были приняты зрителями и критиками восторженно.

Судя по кадрам, зрителей ожидают тренировки, принципиальные противостояния и яркие цвета. Кстати, во флэшбэках съемочная группа использует кадры, которые ранее не вошли в фильм.