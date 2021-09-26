В субботу в Пушкине под Санкт-Петербургом вручали престижные литературные премии имени знаменитого писателя Александра Беляева. Беляев известен читателям своими произведениями в фантастическом жанре: "Человек-амфибия", "Остров погибших кораблей", "Голова профессора Доуэля"… Но номинации премии, которая вручается с 1990 года, уже давно выходят за рамки фантастики. Отмечаются и авторы лучших рецензий, переводов на русский язык, очерков на просветительскую тему.

На этот раз премию в номинации "Журналу - за наиболее интересную просветительскую деятельность в течении года" получил коллектив журнала "Родина".

Предваряя вручение премии, постоянный автор "Родины" Татьяна Акулова-Конецкая с трибуны сказала: "Родина" не дает читателям альтернативную историю. Главный принцип журнала: правда и только правда. И очень здорово, что нынче "Родину" можно найти во всех библиотеках, на нее подписываются многие школы…"

Члены жюри пожелали журналу не останавливаться на достигнутом, ведь лауреатом Беляевской премии можно стать трижды!

Литературная премия имени Александра Беляева ("Беляевская премия") - ежегодная российская литературная премия, присуждаемая за научно-художественные и научно-популярные произведения. Названа в честь русского советского писателя-фантаста Александра Романовича Беляева.

Премией награждаются писатели, переводчики, литературные критики, а также издательства, бумажные и сетевые периодические издания.