Актера Данилу Шевченко увезли с детского спектакля на "скорой"

Актер театра, кино и ТВ Данила Шевченко в минувшую субботу был госпитализирован после того, как ему стало плохо в театре "Эрмитаж".

Артист упал, потеряв сознание - коллегам пришлось вызывать "скорую".

Как передает МК.RU, инцидент произошел около часа дня в театре на Новом Арбате, где шел детский спектакль "Леля и Минька в школе клоунов" с участием Шевченко.

Внезапно Данила, находившийся на сцене, "осел и упал, ударившись о порожек". "Он был без сознания, к тому же начались судороги", сообщает издание.

Прибывшие на вызов медики доставили актера в Боткинскую больницу, "где привели в чувство и выписали в тот же день". Состояние Шевченко оценивается как "удовлетворительное".

Данила Шевченко родился в 1989 году в Ленинграде. Сниматься начал с детства: "Опера. Хроники убойного отдела", "Литейный", "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Агент особого назначения", "Шерлок Холмс" 2013-го, "Склифосовский".