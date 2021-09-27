Александр Ширвиндт уходит с поста худрука Театра сатиры

87-летний народный артист России Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры.

Об этом он рассказал сегодня ТАСС - в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в театре.

"Я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность", - заявил актер, сославшись на возраст.

Согласно уточнениям Александра Анатольевича, он уже написал заявление в Департамент культуры Москвы.

Ширвиндт - советский, российский актер кино, театра и ТВ, режиссер, педагог, телеведущий, писатель. Театром сатиры руководил с 2000 года.