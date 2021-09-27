Американец снес мешавшего ему "лежачего полицейского" киркой

Николас Бенитес, проживающий в пригороде Чикаго, был настолько недоволен "лежачим полицейским", сооруженным рядом с его домом, что снес его самостоятельно с помощью кирки и молотка, за что получил штраф 500 долларов.

Мужчина утверждает, что искусственная неровность, выполненная из асфальта, была слишком высокой и широкой, мешала проезду и зимой собирала вокруг себя снег и лед.

Недавно Николас повредил из-за нее свою машину. Автомобилист жаловался городским властям, но те не приняли никаких мер, и тогда он сам взялся за дело. Якобы асфальт был уже треснувший, Николас немного постучал молотком и отколол несколько кусков. Потом в ход пошла кирка, и за пару дней препятствие на дороге было ликвидировано. Куски асфальта Николас аккуратно сложил рядом с гаражом.

Конечно же, за такое самоуправство Николасу прилетел штраф в 500 долларов за уничтожение городской собственности. Мужчина не согласен с назначенным наказанием, и заявляет, что власти должны удалить всех "лежачих полицейских" рядом с его домом, не отвечающих нормам. Суд назначен на ноябрь.