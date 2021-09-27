Постановление губернатора Белгородской области от 23 сентября 2021 года № 114 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- третий абзац подпункта 2.2 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"- оказание гражданам услуг общественного питания в фуд-кортах, ресторанах быстрого обслуживания (фаст-фуд), деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей (за исключением осуществления деятельности при соблюдении условий, установленных настоящим постановлением);";

- пункт 2.7 постановления дополнить девятым - шестнадцатым абзацами следующего содержания:

"Оказание гражданам услуг общественного питания в фуд-кортах, ресторанах быстрого обслуживания (фаст-фуд), деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей осуществляется при соблюдении следующих условий:

Обязательное наличие у всех работников:

- QR-кода, которым подтверждается получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

- либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Наличие у всех посетителей (за исключением несовершеннолетних):

- QR-кода, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

- либо наличие отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследование), срок действия которого составляет не более чем 72 часа со дня проведения исследования;

- либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области В.В.Гладков







