Эксперт оценил перспективы "российского TikTok"

Холдинг "Газпром-медиа" объявил о создании российского аналога TikTok - Yappy. Как и в оригинальном приложении, пользователи смогут выкладывать короткие видео хронометражем до 60 секунд. Об этом сообщается на официальном сайте холдинга.

Основная целевая аудитория - пользователи в возрасте от 14 до 34 лет, сообщается в заявлении холдинга. Релиз первой версии приложения запланирован на конец четвертого квартала текущего года. В октябре-ноябре пройдет финальное тестирование нового сервиса.

"Сегодня рынок перенасыщен сервисами коротких вертикальных видео наподобие TikTok. У всех крупных соцсетей уже есть свой аналог: в частности, у "ВКонтакте" есть "Клипы", у Instagram - Reels, у YouTube - Short и т.д", - говорит Владимир Зыков, директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

По его мнению, для успешного запуска нового сервиса "Газпром-медиа" нужно выделить большие суммы на маркетинг и выплаты авторам. "Также необходимо сделать удобную экосистему для авторов и удобный сервис для пользователей, а не включать гордость и уверять всех, что сервис классный и только поэтому им надо пользоваться", - продолжает эксперт.

Все это необходимо, чтобы новая разработка холдинга не повторила судьбу Rutube - российского аналога YouTube, которая также принадлежит "Газпром-медиа". "Эта площадка не сделала для себя никаких выводов. У нее есть амбиции быть как YouTube, и они пытаются показывать столько же рекламы пользователям, но при это для привлечения профессионального сообщества почти ничего не делается. Нет экосистемы для авторов и пользователей. Вокруг такого продукта нет маркетинговой и иной активности. Этот сервис не интересен абсолютно никому. Он сегодня смотрится как чемодан без ручки. Бросить жалко, но и тащить сложно", - объясняет Зыков.