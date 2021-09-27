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27.09.2021,  
10:15
Текст:  Светлана Цыганкова

Китай заинтересовали российские палубные вертолеты

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Китайская народно-освободительная армия рассматривает возможность приобретения российских вертолетов Ка-52К корабельного базирования. Эти машины должны "дать крылья" универсальным десантным кораблям нового поколения.

Фото: Владимир Пасякин/РГ
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Как пишет "ИноСМИ" со ссылкой на South China Morning Post, делегация КНР уже посетила вертолетный завод в Приморском крае.

Ка-52К - корабельный вариант боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор". Он оснащен современной бортовой навигационной электроникой. Китайское издание назвало преимущества вертолета. Во-первых, это первый корабельный ударный вертолет российского ВМФ со складывающимися лопастями и крыльями, имеющий больший взлетный вес, что позволяет экономить пространство. Машина может взлетать с массой в 12,2 тонны, что примерно на 1,4 тонны больше, чем у Ка-52. Во-вторых, вертолет имеет катапультное кресло. И это единственный тяжелый вертолет в мире, у которого оно есть. Ка-52К подходит для размещения на ударных десантных кораблях Тип 075.

Как считают в Китае, если сделку по приобретению российских тяжелых вертолетов Ка-52К заключат, то это укрепит военное сотрудничество двух стран.

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