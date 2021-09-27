Netflix показал тизер перезапуска мексиканского сериала Rebelde

Стриминговый сервис Netflix подогревает интерес зрителей к перезапуску мексиканского сериала о жизни в интернате богатых и не очень школьников "Мятежный дух" (Rebelde, 2002).

Тот, в свою очередь, был ремейком аргентинской теленовеллы Rebelde Way. Оба "мыла" породили массу поклонников в испаноязычных странах, а музыкальные группы RBD и Erreway, образовавшиеся в рамках сюжета, успешно выпускали альбомы и гастролировали.

Именно поэтому тизер Rebelde похож на начало музыкального клипа - подростки в яркой форме прогуливаются по красивым школьным коридорам и подхватывают друг за другом песню с незамысловатым, но привязчивым мотивом. Припев начинается словами "Я мятежный" (исп. "Yo soy rebelde"), и отрывок на этом заканчивается.