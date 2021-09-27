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Netflix показал тизер перезапуска мексиканского сериала Rebelde

Новости
    27.09.2021, 12:35
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Стриминговый сервис Netflix подогревает интерес зрителей к перезапуску мексиканского сериала о жизни в интернате богатых и не очень школьников "Мятежный дух" (Rebelde, 2002).

Фото: kinopoisk.ru
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Тот, в свою очередь, был ремейком аргентинской теленовеллы Rebelde Way. Оба "мыла" породили массу поклонников в испаноязычных странах, а музыкальные группы RBD и Erreway, образовавшиеся в рамках сюжета, успешно выпускали альбомы и гастролировали.

Именно поэтому тизер Rebelde похож на начало музыкального клипа - подростки в яркой форме прогуливаются по красивым школьным коридорам и подхватывают друг за другом песню с незамысловатым, но привязчивым мотивом. Припев начинается словами "Я мятежный" (исп. "Yo soy rebelde"), и отрывок на этом заканчивается.

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