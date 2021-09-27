НПО ENEMO признана нежелательной в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории нашей страны деятельность неправительственной организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами", сокращенно с английского, ENEMO. Об это сообщили в пресс-службе ведомства.

Полное название этой международной неправительственной организации - European Network of Election Monitoring Organizations. Ее штаб-квартира располагается в Подгорице, в Черногории. ENEMO основана в 2001 году и объединяет 23 некоммерческие, непартийные и неправительственные организации Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии, включая три европейские страны.

В качестве своей основной деятельности организация указывает "оценку избирательных процессов и политического пространства с помощью развертывания международных миссий по наблюдению за выборами".

По сообщению пресс-службы генпрокуратуры РФ, решение о запрете было принято потому, что деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Информация о принятом решении направлена в Минюст для внесения в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

ENEMO - уже третья за последние дни организация, чья деятельность признана нежелательной в России. Ранее Генпрокуратура сообщила о признании таковыми двух сайентологических организаций.