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27.09.2021 18:10
Рубрика: Происшествия

НПО ENEMO признана нежелательной в России

Текст: Тимофей Борисов
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории нашей страны деятельность неправительственной организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами", сокращенно с английского, ENEMO. Об это сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Полное название этой международной неправительственной организации - European Network of Election Monitoring Organizations. Ее штаб-квартира располагается в Подгорице, в Черногории. ENEMO основана в 2001 году и объединяет 23 некоммерческие, непартийные и неправительственные организации Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии, включая три европейские страны.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В качестве своей основной деятельности организация указывает "оценку избирательных процессов и политического пространства с помощью развертывания международных миссий по наблюдению за выборами".

По сообщению пресс-службы генпрокуратуры РФ, решение о запрете было принято потому, что деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Информация о принятом решении направлена в Минюст для внесения в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

ENEMO - уже третья за последние дни организация, чья деятельность признана нежелательной в России. Ранее Генпрокуратура сообщила о признании таковыми двух сайентологических организаций.

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