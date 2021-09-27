Основания для ухода глав регионов с постов могут расширить

В Госдуму внесен законопроект, который расширяет основания для досрочного прекращения полномочий глав регионов в связи с утратой доверия президента РФ. Это стало одной из норм проекта нового закона о региональной власти, который направлен на совершенствование ее организации.

Документ внесен в развитие норм обновленной Конституции, его авторами выступили председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"С учетом единства системы публичной власти изменяется механизм ответственности главы региона", - заявил Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета. Он, отметил депутат, может быть отрешен от должности в связи с утратой президентского доверия, кроме того, глава государства вправе применять к главе субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор. "В течение пяти лет после отрешения главы региона от должности президентом РФ, такое лицо не может претендовать на эту должность ни в одном субъекте Российской Федерации", - заявил парламентарий.

Андрей Клишас в комментарии журналистам уточнил, что в целях реализации указа президента РФ "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы" законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий глав регионов.