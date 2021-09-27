Пентагон заявил об испытании ракеты со скоростью в пять Махов

Как сообщается на сайте ведомства, ракета была выпущена с самолета, после чего через несколько секунд был приведен в действие двигатель, работающий на смеси углеводородного топлива и воздуха. В результате ракета достигла скорости, превышающей скорость звука в пять раз - 5 Махов.
- Испытания HAWC в свободном полете были успешной демонстрацией возможностей нового поколения, которые мы сможем предложить вооруженным силам США, - заявил менеджер программы HAWC в Управлении тактических технологий DARPA Эндрю Нойдлер.
Он добавил, что в задачи тестирования включались интеграция с самолетом-носителем, отработка выпуска и безопасного отделения от корпуса воздушного судна, включение двигателей и крейсерский полет. Все этапы, заверил Нойдлер, были успешно выполнены.
В DARPA заметили, что HAWC является одним из инновационных проектов, в числе которых также аэрокосмический самолет X-30, а также беспилотные аппараты X-43 NASA и X-51 Waverider ВВС США.
Точную дату испытаний, а также тип самолета, выступившего носителем гиперзвуковой ракеты, управление не раскрыло.