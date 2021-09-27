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27.09.2021,  
22:31
Текст:  Тимур Алимов

Пентагон заявил об испытании ракеты со скоростью в пять Махов

Управление перспективных исследовательских программ министерства обороны США (DARPA) заявило об успешном испытании гиперзвуковой ракеты (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept - HAWC), построенной компанией Raytheon Technologies.
Визуализация гиперзвуковой ракеты HAWC. Фото: darpa.mil/Raytheon Missiles & Defense Визуализация гиперзвуковой ракеты HAWC. Фото: darpa.mil/Raytheon Missiles & Defense
Визуализация гиперзвуковой ракеты HAWC. Фото: darpa.mil/Raytheon Missiles & Defense

Как сообщается на сайте ведомства, ракета была выпущена с самолета, после чего через несколько секунд был приведен в действие двигатель, работающий на смеси углеводородного топлива и воздуха. В результате ракета достигла скорости, превышающей скорость звука в пять раз - 5 Махов.

Фото: Hasagi132 / youtube.com
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- Испытания HAWC в свободном полете были успешной демонстрацией возможностей нового поколения, которые мы сможем предложить вооруженным силам США, - заявил менеджер программы HAWC в Управлении тактических технологий DARPA Эндрю Нойдлер.

Он добавил, что в задачи тестирования включались интеграция с самолетом-носителем, отработка выпуска и безопасного отделения от корпуса воздушного судна, включение двигателей и крейсерский полет. Все этапы, заверил Нойдлер, были успешно выполнены.

В DARPA заметили, что HAWC является одним из инновационных проектов, в числе которых также аэрокосмический самолет X-30, а также беспилотные аппараты X-43 NASA и X-51 Waverider ВВС США.

Точную дату испытаний, а также тип самолета, выступившего носителем гиперзвуковой ракеты, управление не раскрыло.

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