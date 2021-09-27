Правительство утвердило Концепцию развития творческих индустрий на ближайшие девять лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Она будет способствовать созданию новых рабочих мест, в том числе в сфере креативного малого и среднего бизнеса. "А главное - даст людям дополнительные возможности для самореализации и развития талантов, для новых знаний, идей, технологий, которые качественно меняют жизнь", - отметил глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.

В документе предусмотрены механизмы государственной поддержки для всех видов креативных индустрий: искусство, музыка, кино, живопись, историко-культурное наследие, а также прикладные индустрии - архитектура, дизайн, туризм. В рамках национальных проектов и ряда госпрограмм такая помощь уже оказывается, но этого недостаточно, уверен Мишустин.

"В России есть все возможности для эффективного продвижения в этой сфере, в том числе за счет высокого уровня образованности граждан, богатого исторического и культурного наследия. И наша задача - создать условия, которые помогут людям использовать такие ресурсы для увеличения доли креативного предпринимательства во всех секторах экономики", - сказал премьер. Также предстоит создать эффективный механизм защиты интеллектуальных прав, тем более что контрафакт, обратил внимание глава кабмина, сейчас перемещается не только через физические границы, но и в цифровой среде.

Решая все эти вопросы в комплексе, правительство рассчитывает сформировать новые точки роста в регионах, помочь им создать необходимую инфраструктуру, в том числе при городском планировании, строительстве жилья, дорог, формировании креативных кластеров с высокотехнологичным оборудованием.

- И конечно, мы продолжим развитие системы информационного обеспечения, оцифровки архивных и музейных коллекций, чтобы сделать их доступными для людей во всех регионах России, - добавил Михаил Мишустин.