Путин поручил обновить систему преподавания истории

В школах учить историю будут по-новому. Президент поручил организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования.

Поручение дано правительству с привлечением РАН, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, ведущих университетов и заинтересованных научных организаций, общества "Знание", Российского движения школьников во взаимодействии с Межведомственной комиссией по историческому просвещению.

Нужно предусмотреть сочетание разных форм урочной и внеурочной деятельности, расширение применения интерактивных и мультимедийных форм представления информации, приобретение навыков работы с архивами, привлечение к поисковой и исследовательской деятельности. Доклад должен быть представлен до декабря, далее - ежегодно.