Путин заявил о необходимости реализовать "Народную программу" "Единой России"

"Народная программа" победившей на выборах "Единой России" была максимально реализована. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством правительства.

Напомним, что свою предвыборную программу ЕР писала с учетом мнения граждан, вследствие чего ее решено было не сразу утверждать на съезде, а сначала провести консультации с населением. Органы власти тоже участвовали в ее подготовке, ведь им потом предстоит реализовывать документ.

Программа, по оценке, президента, справедливо называется "народной", так как она сформирована на основе предложений граждан. "Когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперед, соработниками, тогда мы вместе добиваемся наибольших результатов", - считает он. И теперь партии, получившей конституционное большинство в Госдуме, важно воплотить этот документ в жизнь. И кабмин, конечно, не должен остаться в стороне от этого процесса.

"Вы принимали самое активное участие в подготовке этой программы и, конечно, теперь должны будете вместе с парламентом, со всеми его фракциями, вместе с "Единой Россией" сделать все, чтобы вся эта программа была по максимуму реализована", - заявил, обращаясь к правительству, глава государства.

Путин напомнил, что в повестке - выполнение заложенных в программе партии положений, которые касаются практически всех сфер жизни. Это экономика, демография, образование, здравоохранение, наука, культура, перечислил глава государства. Особое внимание уделено вопросам занятости и поддержки семей с детьми, а также отстаиванию наших традиционных ценностей.

Президент также обратил внимание на то, что после внесения поправок в Конституцию роль взаимодействия между парламентом и правительством, "безусловно, возросла". По его словам, кабмину удалось наладить в целом хороший контакт с предыдущим составом Госдумы, и этот рабочий настрой нужно сохранить.