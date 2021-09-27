Новости

Песков о выборах в ФРГ: Надеемся на преемственность в двусторонних отношениях 14:11
В крымском зоопарке тигр откусил палец годовалому ребенку 14:01
Эксперимент по такс фри запустят еще в пяти российских регионах 14:00
На Урале объявили экстренное предупреждение из-за метелей 13:56
Детеныш белого медведя вышел к людям на севере Красноярского края 13:52
Александр Ширвиндт уходит с поста худрука Театра сатиры 13:52
Путин не запланировал встречу с Лукашенко в Сочи в ближайшие дни 13:28
СК задержал организатора восхождения на Эльбрус, где погибли люди 13:24
Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов 13:20
Опубликовано видео допроса подозреваемых в подготовке теракта в Башкирии 13:19
Актера Данилу Шевченко увезли с детского спектакля на "скорой" 13:16
Минобрнауки не планирует переводить студентов на дистанционное обучение 13:09
Эрдоган: Турция намерена купить у РФ еще партию С-400 13:06
В России запустили систему сертификата для покупки средств реабилитации 13:05
"Не время умирать" выйдет в России 7 октября 13:03
Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами гуманитарной катастрофой 13:00
Фергюсон рассказал, почему Роналду ушел из "МЮ" в "Реал" в 2009 году 12:55
Юнармейское движение в столице дает преференции при поступлении в вузы 12:48
В "Яблоке" прокомментировали информацию о здоровье Явлинского 12:45
Под Новороссийском участники заплыва в море попали в нефтяное пятно 12:42
Президент Южной Кореи заявил о необходимости запрета на поедание собак 12:37
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов 12:36
Netflix показал тизер перезапуска мексиканского сериала Rebelde 12:35
В Мосгордуме поддержали увеличение штрафов для водителей за нарушение тишины 12:18
Шахназаров: Кирилл Разлогов олицетворял фигуру кинокритика 12:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир"
С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир"
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 12:48
Рубрика: Общество

Юнармейское движение в столице дает преференции при поступлении в вузы

Текст: Ирина Огилько
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В столице уже пять лет существует региональное отделение юнармейского движения. За это время численность ребят, состоящих в движении, выросла до 29 тысяч человек. С нового учебного года более 4,1 тысячи ребят пройдут обучение по программе "Московский юнармеец". Что мотивирует столичных школьников с 8 лет и старше вступать в Юнармию и чему их обучат, выяснил корреспондент "РГ".

В Москве пройдет Профессорский форум

По данным Московского центра "Патриот.Спорт", секрет популярности движения среди молодежи в том, что проекты и мероприятия направлены на всестороннее развитие детей и подростков - интеллектуальное, физическое, нравственное. Вместе они углубленно изучают историю России и военно-техническое дело, занимаются спортом, осваивают интересные специальности и находят новых друзей. При этом отделения этого движения есть в 318 образовательных учреждениях. Например, по словам юнармейца школы № 2122 Ольги Ивановой, благодаря движению ей удалось найти новых друзей, заниматься вокалом и хореографией и даже, выиграв один из конкурсов движения, побывать в оздоровительном лагере "Орленок".

Помимо творческой составляющей, ребята участвуют в патриотической и спортивной деятельности, например, они принимают участие в тренировках роты почетного караула с офицерами Семеновского и Преображенского полков. Также в рамках движения есть школа юного корреспондента, специальные курсы по судовождению и парашютным прыжкам. Например, на базе "Московского центра. Патриот" юнги Юнармии изучают теорию и практику судовождения, основы работы морских спасателей, занимаются подводным плаванием.

А в рамках проекта "Открытое небо" юнармейцы учатся конструировать самолеты и беспилотники, управлять ими, обслуживать и ремонтировать. Проект "Юный защитник Отечества" включает обучение прыжкам с парашютом, стрельбе и техникам самообороны. Курс "Юный парашютист" - самый популярный среди столичных юнармейцев. Так, совершили прыжки и получили третий разряд уже более 600 ребят.

Всего по программе "Московский юнармеец" в начавшемся учебном году планируется обучить более 4,1 тысячи ребят. Занятия пройдут на базе Морского центра им. Петра Великого Московского центра "Патриот.Спорт", московского отделения ДОСААФ России, технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя России В.М. Максимчука и летной школы "Авиатор".

В Москве ТЦ "Метрополис" могут закрыть из-за "подбородочников"

"Я участвовал в программе "Юный парашютист" и получил третий разряд по парашютному спорту, - рассказал Олег Лошков, юнармеец воздушно-десантного отряда "Десантер". - Мы занимаемся рукопашным боем, ходим в походы, учимся летать на параплане, сплавляемся по рекам, участвуем в соревнованиях".

Все достижения заносят в специальную "Книжку юнармейца", которая помогает получить преференции при поступлении в вузы Министерства обороны РФ, а также возможность выбирать род войск при военной службе по призыву. За пять лет дополнительные баллы для поступления в вузы получили более 2,5 тысячи юнармейцев. Всего с 2017 года по программе "Московский юнармеец" обучились более девяти тысяч школьников и студентов колледжей. В будущем программу планируют расширить: в нее добавятся новые направления, связанные с медициной, журналистикой и иностранными языками. Возможность пройти подготовку получит каждый четвертый юнармеец столицы.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Опубликовано видео допроса подозреваемых в подготовке теракта в Башкирии
Ставки по льготной ипотеке продолжили снижение
Почти половина россиян выразила готовность переехать в новые города Сибири
Цены на нефть марки Brent вернулись на уровень 2018 года
ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году