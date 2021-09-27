Юнармейское движение в столице дает преференции при поступлении в вузы

В столице уже пять лет существует региональное отделение юнармейского движения. За это время численность ребят, состоящих в движении, выросла до 29 тысяч человек. С нового учебного года более 4,1 тысячи ребят пройдут обучение по программе "Московский юнармеец". Что мотивирует столичных школьников с 8 лет и старше вступать в Юнармию и чему их обучат, выяснил корреспондент "РГ".

По данным Московского центра "Патриот.Спорт", секрет популярности движения среди молодежи в том, что проекты и мероприятия направлены на всестороннее развитие детей и подростков - интеллектуальное, физическое, нравственное. Вместе они углубленно изучают историю России и военно-техническое дело, занимаются спортом, осваивают интересные специальности и находят новых друзей. При этом отделения этого движения есть в 318 образовательных учреждениях. Например, по словам юнармейца школы № 2122 Ольги Ивановой, благодаря движению ей удалось найти новых друзей, заниматься вокалом и хореографией и даже, выиграв один из конкурсов движения, побывать в оздоровительном лагере "Орленок".

Помимо творческой составляющей, ребята участвуют в патриотической и спортивной деятельности, например, они принимают участие в тренировках роты почетного караула с офицерами Семеновского и Преображенского полков. Также в рамках движения есть школа юного корреспондента, специальные курсы по судовождению и парашютным прыжкам. Например, на базе "Московского центра. Патриот" юнги Юнармии изучают теорию и практику судовождения, основы работы морских спасателей, занимаются подводным плаванием.

А в рамках проекта "Открытое небо" юнармейцы учатся конструировать самолеты и беспилотники, управлять ими, обслуживать и ремонтировать. Проект "Юный защитник Отечества" включает обучение прыжкам с парашютом, стрельбе и техникам самообороны. Курс "Юный парашютист" - самый популярный среди столичных юнармейцев. Так, совершили прыжки и получили третий разряд уже более 600 ребят.

Всего по программе "Московский юнармеец" в начавшемся учебном году планируется обучить более 4,1 тысячи ребят. Занятия пройдут на базе Морского центра им. Петра Великого Московского центра "Патриот.Спорт", московского отделения ДОСААФ России, технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя России В.М. Максимчука и летной школы "Авиатор".

"Я участвовал в программе "Юный парашютист" и получил третий разряд по парашютному спорту, - рассказал Олег Лошков, юнармеец воздушно-десантного отряда "Десантер". - Мы занимаемся рукопашным боем, ходим в походы, учимся летать на параплане, сплавляемся по рекам, участвуем в соревнованиях".

Все достижения заносят в специальную "Книжку юнармейца", которая помогает получить преференции при поступлении в вузы Министерства обороны РФ, а также возможность выбирать род войск при военной службе по призыву. За пять лет дополнительные баллы для поступления в вузы получили более 2,5 тысячи юнармейцев. Всего с 2017 года по программе "Московский юнармеец" обучились более девяти тысяч школьников и студентов колледжей. В будущем программу планируют расширить: в нее добавятся новые направления, связанные с медициной, журналистикой и иностранными языками. Возможность пройти подготовку получит каждый четвертый юнармеец столицы.