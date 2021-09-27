Ларису Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке

Лариса Гузеева попала в больницу: вечером в воскресенье ее госпитализировали в столичную Коммунарку. Диагноз актрисы и телеведущей пока неизвестен.

Сейчас бессменная ведущая телепроекта "Давай поженимся" остается в больнице, ее состояние оценивают как стабильное, сообщает KP.Ru. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат, и, возможно, что в понедельник Гузееву уже выпишут.

В то же время ряд изданий сообщает о том, что у актрисы обнаружили воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек с риском осложнений.

У самой артистки в соцсетях никакой информации о госпитализации нет, последние посты - об отдыхе в Крыму.