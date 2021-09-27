В мобильное приложение МЭШ теперь можно зайти по Face ID или отпечатку пальца

Новости

В понедельник в Москве будет плюс 11 градусов и небольшие дожди 07:49
В Приморье тигр загнал грибников на дерево 06:47
В Германии объявлены предварительные итоги парламентских выборов 06:21
На востоке Индии 100 тысяч человек эвакуированы из-за циклона "Гулаб" 05:45
Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае 05:37
США запустят новый спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 9 05:18
Камчатские спасатели прибыли к месту жесткой посадки вертолета 04:43
В Приморье в районе горы Фалаза пропали три женщины 04:38
В США три человека погибли из-за стрельбы в спорт-баре 04:34
Дипломаты посольства РФ встретились с Ярошенко в американской тюрьме 03:57
На Камчатке вертолет завалился на бок во время посадки 03:40
Жителей острова Пальма призвали укрыться в домах из-за приближения лавы к морю 03:24
Биолог назвала факторы, повышающие риск тяжелого течения и смерти от COVID-19 02:48
В Дагестане в ДТП погибли четыре человека и четыре пострадали 02:44
С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир" 02:10
В России названы наиболее приверженные здоровому образу жизни регионы 01:35
В Алеппо боевики попытались перейти линию соприкосновения с ВС Сирии 00:46
Жители Сан-Марино на референдуме проголосовали за легализацию абортов 26.09.2021
Из разрушенного взрывом газа дома в Ногинске вызволяют домашних животных 26.09.2021
Глава Pfizer назвал условие для возвращения к допандемийной жизни 26.09.2021
Теннисисты Медведев и Рублев стали победителями Кубка Лейвера 26.09.2021
Кандидат от СДПГ намерен договориться о правящей коалиции до Рождества 26.09.2021
Ученый опроверг слухи о вреде вышек 5G 26.09.2021
Эрдоган заявил, что надеется на выход США из Сирии и Ирака 26.09.2021
"Драко Малфой" рассказал о своем состоянии после обморока 26.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
27.09.2021 07:10
Рубрика: Общество

В мобильное приложение МЭШ теперь можно зайти по Face ID или отпечатку пальца

Текст: Любовь Проценко

В мобильное приложение МЭШ теперь можно зайти по Face ID или отпечатку пальца. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Московская электронная школа" стала финалистом международной премии

Она рассказала: "Мы постоянно работаем над развитием продуктов и сервисов "Московской электронной школы", внедряя в них самые современные технологии и функции и делая сервис удобнее для всех участников. В обновленной версии мобильного приложения "Дневник МЭШ" можно настроить дополнительную аутентификацию по отпечатку пальца или через Face ID, если устройства не поддерживают эти функции, войти можно через пин-код. Это сделает более комфортной работу с мобильным приложением для пользователей, особенно для тех, кто уделяет повышенное внимание вопросам безопасности личных данных".

Новые способы входа в приложение значительно сэкономят время родителей, педагогов и школьников. Ранее вход в приложение выполнялся через портал Мэра и Правительства Москвы или с помощью номера мобильного телефона. Теперь же войти в приложение можно всего за несколько секунд. А дополнительные способы авторизации гарантируют безопасность аккаунта.

Для того, чтобы установить пин-код, необходимо обновить мобильное приложение и после авторизоваться с помощью учетной записи портала Мэра и Правительства Москвы. Далее при запуске приложения "Дневник МЭШ" система предложит придумать пароль из четырех цифр для авторизации и затем повторить его. Также пользователю будет предложено дополнительно настроить вход по Face ID, либо при желании это можно сделать позднее. После этих действий будет выполнен переход на стартовую страницу. Для изменения пароля необходимо в разделе "Настройки" выбрать пункт меню пункт "Настройки". Далее в строке "Код-пароль" необходимо нажать кнопку "Изменить".

В офисах "Мои документы" здоровье проверили более 207 тысяч москвичей

Для того, чтобы настроить авторизацию по отпечатку пальца или распознаванию лица, необходимо также в разделе "Настройки" выбрать пункт меню "Настройки". Вход по отпечатку пальца в смартфонах на платформе Android настраивается перемещением вправо "бегунка" в строке "Вход по Fingerprint". В смартфонах на платформе iOS аналогичная функция называется "Вход по Touch ID" и настраивается так же. Вход по сканированию лица в смартфонах на платформе Android, и на платформе iOS настраивается перемещением вправо "бегунка" в строке "Вход по Face ID".

"Московская электронная школа" - проект, разработанный столичным Департаментом образования и науки совместно с городским Департаментом информационных технологий для учителей, родителей и учащихся. "МЭШ" - это цифровая образовательная среда с широким набором сервисов для всех участников образовательного процесса: учителей, учеников и их родителей.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play. Оно доступно только зарегистрированным пользователям портала mos.ru, а для авторизации в нем теперь достаточно ввести пин-код.

В регионах Общество Образование Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

С 1 октября получить детские пособия можно будет только на карту "Мир"
Дипломаты посольства РФ встретились с Ярошенко в американской тюрьме
Посол РФ в ФРГ надеется, что политика не повлияет на "Северный поток-2"
Три российских Су-35 сопроводили В-52Н ВВС США над Тихим океаном
Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году