В мобильное приложение МЭШ теперь можно зайти по Face ID или отпечатку пальца. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "Мы постоянно работаем над развитием продуктов и сервисов "Московской электронной школы", внедряя в них самые современные технологии и функции и делая сервис удобнее для всех участников. В обновленной версии мобильного приложения "Дневник МЭШ" можно настроить дополнительную аутентификацию по отпечатку пальца или через Face ID, если устройства не поддерживают эти функции, войти можно через пин-код. Это сделает более комфортной работу с мобильным приложением для пользователей, особенно для тех, кто уделяет повышенное внимание вопросам безопасности личных данных".

Новые способы входа в приложение значительно сэкономят время родителей, педагогов и школьников. Ранее вход в приложение выполнялся через портал Мэра и Правительства Москвы или с помощью номера мобильного телефона. Теперь же войти в приложение можно всего за несколько секунд. А дополнительные способы авторизации гарантируют безопасность аккаунта.

Для того, чтобы установить пин-код, необходимо обновить мобильное приложение и после авторизоваться с помощью учетной записи портала Мэра и Правительства Москвы. Далее при запуске приложения "Дневник МЭШ" система предложит придумать пароль из четырех цифр для авторизации и затем повторить его. Также пользователю будет предложено дополнительно настроить вход по Face ID, либо при желании это можно сделать позднее. После этих действий будет выполнен переход на стартовую страницу. Для изменения пароля необходимо в разделе "Настройки" выбрать пункт меню пункт "Настройки". Далее в строке "Код-пароль" необходимо нажать кнопку "Изменить".

Для того, чтобы настроить авторизацию по отпечатку пальца или распознаванию лица, необходимо также в разделе "Настройки" выбрать пункт меню "Настройки". Вход по отпечатку пальца в смартфонах на платформе Android настраивается перемещением вправо "бегунка" в строке "Вход по Fingerprint". В смартфонах на платформе iOS аналогичная функция называется "Вход по Touch ID" и настраивается так же. Вход по сканированию лица в смартфонах на платформе Android, и на платформе iOS настраивается перемещением вправо "бегунка" в строке "Вход по Face ID".

"Московская электронная школа" - проект, разработанный столичным Департаментом образования и науки совместно с городским Департаментом информационных технологий для учителей, родителей и учащихся. "МЭШ" - это цифровая образовательная среда с широким набором сервисов для всех участников образовательного процесса: учителей, учеников и их родителей.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play. Оно доступно только зарегистрированным пользователям портала mos.ru, а для авторизации в нем теперь достаточно ввести пин-код.