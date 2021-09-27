В понедельник в Москве будет плюс 11 градусов и небольшие дожди

Циклон продолжает оказывать влияние на столичный регион, поэтому в понедельник будет не выше +11 и слабые дожди. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

В течении дня при облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура в Москве +11, по области до +13 градусов. Атмосферное давление немного подрастет, вероятность дождей уменьшится, температура приблизится к климатической норме, кислородный режим в течении дня благоприятный.

Кстати, максимальная температура в столице 27 сентября была в 2015 году, когда воздух прогрелся до +25,1 градуса. А наиболее холодным этот был в 1929 году, тогда на термометрах было -4.