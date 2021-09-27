Айсен Николаев: Население Якутии стабильно растет

В Республике Саха (Якутия), несмотря на все сложности пандемийного периода, ключевые демографические показатели сохранили позитивную динамику.

Численность населения увеличилась почти на 10 тысяч человек. Впервые за шесть лет в 2020 году повысилась рождаемость, при этом почти 40 процентов новорожденных появились в многодетных семьях. Кроме того, впервые за 30 лет миграционная убыль населения сменилась приростом.

- Глубокие преобразования, с которыми мы столкнулись за последние годы, позволяют извлечь ценные уроки. Первоочередную степень важности приобрели не показатели роста экономики, а конечные вопросы благополучия самого человека, - подчеркивает глава республики Айсен Николаев. - Вместе с тем в работе органов государственной власти Республики Саха (Якутия) необходимо отметить приоритет двух направлений. Первое - это защита жизни и здоровья жителей республики, противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Второе - восстановление темпов экономического роста, занятости и доходов якутян, поддержка предпринимательской деятельности и деловой активности в наиболее пострадавших от пандемии отраслях.

Уже немало достигнуто в республике в сфере здравоохранения. Уровень младенческой смертности снизился до исторического минимума, сократившись до 4,8 на 1000 живорожденных. Несмотря на мобилизацию медицины на борьбу с коронавирусом, выполнены все задачи по нацпроекту "Здравоохранение". В 2018-м открыт Перинатальный центр в Якутске. За 2018-2020 годы введено 32 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также больница с поликлиникой на 180 посещений в Батагае. Опережающими темпами строятся кардиологический и онкологический центры. Активное развитие в период пандемии получила цифровизация здравоохранения.

- Предстоящее десятилетие в республике было объявлено Десятилетием здоровья. За эти 10 лет Якутия должна стать регионом с наибольшей продолжительностью жизни, задающим новые стандарты здравоохранения, - считает Айсен Николаев.

В Якутии отмечен рост среднедушевых денежных доходов: в 2018-м - на 6,2 процента по сравнению с показателями предыдущего года, в 2019-м - на 5,7. В сложнейшем 2020-м реальные располагаемые денежные доходы составили 97,7 процента (в среднем по РФ - 96,5).

Ежегодно в республике в полном объеме исполняются все обязательства по социальным пособиям и выплатам. На меры социальной поддержки в 2018 году было направлено 13,5 миллиарда рублей, в 2020-м - 9,6 миллиарда. Помощью в виде выплат и пособий воспользовались 160 тысяч семей с детьми и граждане, оставшиеся без работы. 13 тысяч предпринимателей получили различные виды поддержки и льгот. Одним из инструментов вывода малоимущих граждан из трудной жизненной ситуации является оказание им государственной помощи на основе социального контракта, что уже помогло 6601 семье.

- В условиях достаточно жестких ограничений, серьезного кризиса отраслевых рынков мы не допустили остановки промышленных и жизнеобеспечивающих предприятий в республике, массовых увольнений и значительного спада доходов якутян, - констатирует глава Якутии. - В тяжелейших условиях ограничений, замедления роста экономики удалось вывести из зоны бедности дополнительно 3100 жителей республики. В борьбе с бедностью - положительная динамика: с 19,5 процента в 2017 году до 17,4 по итогам 2020-го. За этими сухими цифрами стоит повышение уровня и качества жизни, благополучие 20 тысяч якутян.

Серьезный вклад в повышение занятости, а значит, уровня жизни якутян внесли территории опережающего развития, только в 2020 году резидентами ТОРов создано 898 рабочих мест. По проекту "Местные кадры в промышленность" прошли обучение по рабочим специальностям более 1340 человек, всего по проекту за 2019-2021 годы в крупных предприятиях трудоустроены свыше 22 тысяч жителей республики.

В минувшем году каждый пятый квадратный метр жилья, введенный в ДФО, был якутским. Было сдано 530 тысяч "квадратов", или 102,7 процента запланированного. План ввода жилья перевыполняется традиционно: в 2018 году было построено 530,8 тысячи квадратных метров, или 102,1 процента намеченного.

В республике ежегодно улучшают жилищные условия граждане льготных категорий - выезжающие из районов Крайнего Севера, дети-сироты и молодые семьи. За 2018 год благодаря государственной поддержке получили новое жилье более 1100 семей, в 2019-м - 749, в 2020-м - 1209. В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 году стали новоселами 1335 человек (168 процентов плана), в 2020-м - 6317.

- Деятельность социальной сферы, прежде всего системы образования, в 2020 и 2021 годы в условиях пандемии доказала, насколько своевременной и эффективной была принятая нами ставка на цифровую трансформацию, - считает Айсен Николаев. - В целом в 2020 году мы укрепили лидерство по экспорту ИТ-услуг на Дальнем Востоке. Так, выручка резидентов "ИТ Парка" выросла более чем на 60 процентов. В тяжелейших условиях построено 2307 километров волоконно-оптических линий связи. Подключено к высокоскоростному интернету 36 населенных пунктов республики, где стоимость условного 1 Мбит/с снизилась в среднем в пять раз. За последние годы в Якутии крепко утвердилась актуальность модернизации всех сфер экономики и социальной жизни на основе новых технологий.

Глава региона уверен: ключевая задача Якутии заключается в поиске и апробации решений, которые будут работать не только здесь, но и послужат позитивным примером для других.