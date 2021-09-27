На Чукотке нашли неизученный лютик с семью лепестками

Сотрудникам Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН и Института биологических проблем Севера ДВО РАН удалось попасть на озера Чукотки в период массового цветения лютика и собрать хорошие полные образцы. Об этом сообщается на сайте национального парка "Берингия".

На протяжении десяти лет специалисты углубленно занимаются изучением водных растений. Исследования показывают, что распространение большинства форм водных растений шло именно с территории Берингии в западную часть России и дальше - в Европу, а также на восток - в Северную Америку. На Чукотке ученые находят исходные генетические линии - первичные формы многих водных растений.

В этом году работы проводились на островах Аракамчечен и Итыгран, на Гетлянинских, Сенявинских, Чаплинских горячих источниках, в долине Курупки, в окрестностях Янракыннота, в Сирениковской, Энмеленской и Нунлигранской тундре.

Нынешний сезон принес важное открытие. Ранее ученые замечали, что в глубоких тундровых озерах Чукотки есть одно необычное растение. Но попадалось оно не целиком, а в виде обрывков.

- Еще на подъезде к озерам мы заметили необычные пятна на воде. Оказалось, что это поля цветущего водяного лютика. Этот лютик растет на глубине более двух метров: на дне ковром стелются короткие побеги, а когда наступает время цветения, они сразу поднимаются к поверхности воды, растение быстро цветет и плодоносит, а потом стебли ломает волной и выносит на берег, - рассказывает заведующий лабораторией систематики и географии водных растений Института биологии внутренних вод Александр Бобров.

У лютика необычные семилепестковые цветки, в то время как у большинства остальных представителей этой группы пять лепестков.

Теперь ученые будут подробно изучать особенности собранных растений, сравнивать с ранее известными данными и в лабораторных условиях проверять свою гипотезу.