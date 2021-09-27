В гостинице Южно-Сахалинска нашли мертвой 17-летнюю девушку

Сахалинская прокуратура начала проверку по факту смерти несовершеннолетней в одной из гостиниц областного центра, сообщает пресс-служба ведомства.

В минувшее воскресенье региональный следком возбудил уголовное дело после обнаружения в гостиничном номере тела 17-летней девушки. Признаков насильственной смерти специалисты не нашли. Причину трагедии предстоит выяснить криминалистам.

Прокуратура в свою очередь даст правовую оценку работы органов системы профилактики и примет меры к выяснению всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Расследование уголовного дела надзорное ведомство взяло под контроль, отмечается в сообщении.