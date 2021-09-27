В Забайкалье контрактника осудили за мошенничество с удостоверением ФСБ

Читинский гарнизонный суд в Забайкальском крае назначил штраф в 200 тысяч рублей военнослужащему-контрактнику за мошенничество с поддельным удостоверением сотрудника ФСБ, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Злоумышленник изготовил вкладыш к удостоверению сотрудника УФСБ России на вымышленное имя, а затем вклеил подделку в обложку студенческого билета.

"В дальнейшем читинец, используя "статус" сотрудника ФСБ, под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий незаконно завладел специальной техникой одного из золотодобывающих предприятий региона общей стоимостью порядка одного миллиона рублей, которой распорядился в личных корыстных целях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Злоумышленник собирался скрыться от следствия, но был задержан сотрудниками ФСБ России на борту самолета. Он признал вину и добровольно возместил нанесенный ущерб.