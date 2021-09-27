Около 330 искусственных сооружений возведут на М-12

На будущей трассе М-12 планируется возвести около 330 искусственных сооружений, сообщили в госкомпании "Автодор". Сейчас завершается возведение технологического моста на реке Ока, где будет построен один из трех внеклассных мостов на трассе.

Центральный пролет моста планируется сделать на 254 метров. Общая протяженность мостового перехода составит 1,3 км, стоять он будет на 17 опорах. Этот вантовый мост соединит владимирский и нижегородский берега Оки и станет частью четвертого этапа скоростной дороги М-12, пояснили в госкомпании.

Всего только на четвертом этапе М-12, протяженностью более 120 км, планируется возвести 11 мостов через различные реки и овраги.

После получения разрешения Главгосэкспертизы на проведение строительно-монтажных работ строители приступят к возведению основных искусственных сооружений - мостов, путепроводов и пешеходных переходов, отметили в "Автодоре".