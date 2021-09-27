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27.09.2021 19:20
Рубрика: Инфраструктура

Около 330 искусственных сооружений возведут на М-12

Текст: Евгений Гайва

На будущей трассе М-12 планируется возвести около 330 искусственных сооружений, сообщили в госкомпании "Автодор". Сейчас завершается возведение технологического моста на реке Ока, где будет построен один из трех внеклассных мостов на трассе.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Центральный пролет моста планируется сделать на 254 метров. Общая протяженность мостового перехода составит 1,3 км, стоять он будет на 17 опорах. Этот вантовый мост соединит владимирский и нижегородский берега Оки и станет частью четвертого этапа скоростной дороги М-12, пояснили в госкомпании.

Всего только на четвертом этапе М-12, протяженностью более 120 км, планируется возвести 11 мостов через различные реки и овраги.

После получения разрешения Главгосэкспертизы на проведение строительно-монтажных работ строители приступят к возведению основных искусственных сооружений - мостов, путепроводов и пешеходных переходов, отметили в "Автодоре".