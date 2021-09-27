Пермячка отсудила деньги за несостоявшуюся поездку в Турцию

Жительница Перми обратилась в суд после того, как не смогла вернуть свои деньги за несостоявшийся тур на турецкий курорт. Поездка была отменена после того, как Ростуризм установил полный запрет на въезд в Турцию по причине неблагополучной эпидемиологической обстановки весной прошлого года.

Как пояснили в пресс-службе Пермского краевого суда, женщина оплатила полную стоимость тура в размере 105245 рублей, заключив договор с турагентом. После отмены тура она обратилась к продавцу услуги с заявлением о возврате уплаченных средств и получила ответ о том, что деньги будут возвращены за вычетом расходов туроператора в размере 21742 рублей в течение трех недель. Тогда пермячка обратилась в суд с иском к туроператору с требованием взыскать уплаченную по договору сумму в полном объеме, а также штраф и компенсацию морального вреда.

Дзержинский районный суд Перми принял к сведению то, что действия ответчика были вызваны обстоятельствами непреодолимой силы, но при этом пришел к выводу, что туроператор не имел права удерживает денежные средства, оплаченные истцом. По решению суда в пользу истца будет выплачена вся стоимость путевки.