На Алтае отца обвинили в смерти дочери, на которую упала дверь

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя одного из сел Волчихинского района, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Как считают в Следственном управлении СКР по региону, по недосмотру мужчины погибла его четырехлетняя дочь.

Трагедия произошла 15 июня этого года. В материалах дела говорится о том, что молодой отец устанавливал металлическую дверь в проем гаража на придомовом участке. Решив сделать перерыв, он ушел с места работы, никак не закрепив тяжелую конструкцию, и она упала на девочку.

Ребенка доставили в больницу, но медики не смогли спасти ее жизнь. От полученных травм девочка скончалась. Обвиняемый признал вину, дело направлено в суд.