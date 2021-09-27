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27.09.2021 19:47
Рубрика: Происшествия

В Новгородской области повредили плиты с именами погибших солдат

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В деревне Кобылкино Новгородской области сотрудники регионального СК проводят проверку по факту обнаружения поврежденных мемориальных плит с именами бойцов, погибших в Великую Отечественную войну.

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Как сообщает СК по Новгородской области, плиты нашли волонтеры поисковой экспедиции "Долина", и сразу обратились в ведомство.

Выяснилось, что недавно на мемориале проходил ремонт и три плиты были заменены. Но старые плиты не убрали, а просто прислонили к памятнику.

Следователи выяснят, почему процедура не была соблюдена. Также их интересует, из-за чего плиты изначально получили сколы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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