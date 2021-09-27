ФАС потребовала от "Пятерочки" снизить цены на продукты в одном из регионов

Федеральная антимонопольная служба потребовала снизить цены на продукты питания в магазинах "Пятерочка" в одном из районов Калмыкии, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Калмыцкое УФАС в ходе мониторинга стоимости продовольственных товаров выявило, что в магазинах "Пятерочка" цены на морковь и капусту установлены на более высоком уровне в Черноземельском районе, где данная торговая сеть занимает доминирующее положение, чем в столице Республики Калмыкия, где признаки доминирующего положения отсутствуют", - говорится в сообщении ФАС.

Торговые сети должны исполнить требования ФАС в течение 10 дней.

Ранее аналогичная ситуация сложилась в нескольких городских округах Московской области. Тогда претензии ФАС вызвали действия двух сетей - "Пятерочки" и "Магнита".

В середине августа ФАС сообщила о начале антикартельных проверок Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит"). Как пояснили в ведомстве, причиной стали обращения граждан по поводу роста цен.

В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает четыре триллиона рублей. Таким образом, штрафы могут составить 600 миллиардов рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил ФАС активнее заниматься мониторингом ситуации с ценами на продукты в торговых сетях.