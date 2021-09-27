На Кубани соберут амфоры с помощью искусственного интеллекта

На Кубани специалисты Фанагорийской археологической экспедиции планируют по кусочкам собрать расколовшиеся древние амфоры с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя руководителя экспедиции Сергея Остапенко.

По его словам, два года назад в сгоревшем доме ученые нашли амфоры, расколовшиеся 2500 лет назад. Считается, что сосуды были изготовлены на острове Хиос в Эгейском море.

Так, с 2019 года специалисты пытаются собрать все амфоры. Кстати, несколько сосудов уже удалось собрать, и они отправлены на экспозицию в филиал музея-заповедника в Сочи.

- Но часть пока находятся в работе, и мы хотим попробовать, получится ли использовать современные цифровые технологии для автоматического подбора фрагментов друг к другу, - отметил он.

Уточняется, что сейчас остаются несобранными сотни черепков от похожих сосудов. И пока реставраторы на глаз оценивают толщину, текстуру, контуры и другие параметры фрагментов и пробуют их сопоставлять.