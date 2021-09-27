В Сочи пациент пытался задушить ремнем сотрудницу больницы

В дежурную часть отдела полиции Центрального района Сочи с заявлением обратилась 65-летняя местная жительница - сотрудница городской больницы № 4. По ее словам, один из пациентов неожиданно набросился на нее и стал душить ремнем. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 46-летнего приезжего из Ставропольского края.

В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.