В Югре заблокировали сайты по продаже "липовых" справок о вакцинации

В Югре прокуратура инициировала блокировку интернет-порталов, которые торговали в числе прочих липовыми справками о вакцинировании от коронавирусной инфекции.

Нашли сайты с поддельными медицинскими документами во время мониторинга Сети. Как сообщили в пресс-службе ведомства, доступ к порталам был свободным, не нужно было регистрировать там свой аккаунт и вводить пароль, то есть ознакомиться с содержанием и воспользоваться информацией мог любой желающий.

При этом, напомнили в надзорном органе, за подделку официального документа, его продажу или использование предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ.

Суд рассмотрел иск прокуратуры и удовлетворил его: на данный момент доступ к этим сайтам заблокирован.